Espanja reagoi siirtolaisryntäykseen rakentamalla vesiesteen Ceutan edustalle.
Reutersin mukaan Espanjan kansalliskaarti alkoi lauantaina asentaa 500-metristä kelluvaa estettä maan Marokon vastaiselle rajalle. Este tulee Tarajalin aallonmurtajalle, joka on yksi tärkeimmistä reiteistä Marokosta alueelle pyrkiville ihmisille.
Este tulee ulottumaan 30–70 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ja jopa metrin pinnan alapuolelle. Kansalliskaartille tulee jäämään kulkuväylä alueella partioimista varten.
Tarajalin ranta Ceutassa oli lauantaina lähes tyhjä lukuun ottamatta alueella partioivia sotilaita ja poliiseja.
Lue lisää: Marokkolaiset kertovat nyt, miksi lähtivät Ceutaan
Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ja sisäministeri Fernando Grande-Marlaska Ceutassa 31. heinäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva
Espanjan sisäministeri Fernando Grande-Marlaska sanoi lauantaina, että Espanjalle kuuluvan itsehallinnollisen kaupungin Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi.
Grande-Marlaskan mukaan lähes kaikki siirtolaiset, jotka tulivat Marokosta Ceutan alueelle, ovat palanneet takaisin Marokkoon. Espanjan sisäministeri sanoo tilanteen olevan lähes täysin hoidettu.
Viimeisimmän tiedon mukaan lähes 70 ihmistä kuoli yrittäessään Marokosta Ceutaan. Ceutaan saapui noin 60 000 siirtolaista Marokosta, suurin osa uiden.