Moni kokee alusvaatteiden, erityisesti rintaliivien oston hankalaksi. Syynä voi olla vaatekappaleen henkilökohtaisuus, kiusallinen sovituskokemus tai häpeä omasta kehosta.

Alusvaatemyyjä ja yrittäjä Jasmin Luukkanen toivoo, että rintaliivien hankinnassa luotettaisiin ammattilaiseen ja tämän ammattitaitoon.

– Sopivan koon löytyminen ei oikeasti ole niin vaikeaa kuin moni luulee, hän paljastaa.

Rintaliivejä ei tulisi koskaan ostaa sovittamatta ja vanhasta tottumuksesta. Keho muuttuu vuosien varrella, eikä viisi vuotta sitten sopiva rintaliivikoko todennäköisesti ole enää sama.

Alusvaatemyyjä Jasmin kannustaa kaikkia pukeutumaan rohkeasti juuri niin kuin itse haluaa.Jasmin Luukkanen

Moni luulee tietävänsä oman rintaliivikokonsa. Todellisuudessa valtaosa käyttää vääränkokoisia rintaliivejä vuosien ajan.

– On paljon naisia, jotka eivät vielä oikeasti tiedä omaa kokoaan, Jasmin paljastaa.

Miksi punaiset rintaliivit eivät näy valkoisen puseron alta? Juttu jatkuu videon alla.

5:30 Hämmentävä pukeutumisvinkki sotii täysin logiikkaa vastaan. Voiko valkoinen paita piilottaa kiljuvan punaiset rintaliivit?

Sopivat rintaliivit

Jasminella on vuosien kokemus alusvaatteista ja niiden myynnistä. Ennen oman alusvaateverkkokauppansa perustamista vuonna 2024 hän toimi toisessa kansainvälisessä alusvaateliikkeessä myyjänä vuodesta 2017 lähtien.

Eniten ongelmia suomalaisille näyttää tuottavan oikean rinnanympärysmitan löytämisessä. Naiset ostavat kautta linjan liivejä, jotka ovat rinnanympärykseltään liian väljiä. Toisaalta moni ahtautuu vuosikausia liian pieniin kuppeihin.

Jos kuppi on oikeankokoinen ja kaarituki tukee rintaa oikein, liivit eivät tunnu yhtään miltään.

Toisaalta, jos kaarituki painaa tai tuntuu epämiellyttävältä, ovat liivit joko liian isot tai pienet. Liivien pesussa on myös tällöin saattanut tapahtua peruuttamattomia virheitä. Pesukoneen linkousohjelmaan ilman pesupussia huolimattomasti nakattujen pitsisten liivien kaarituki on saattanut taipua, eikä sitä voi enää korjata.

Liian moni ihminen jatkaa rikkinäisten liivien käyttämistä ja lopulta kaarituki tunkee kankaan läpi ja tökkää käyttäjäänsä kipeästi rintaan tai kylkeen.

– Suosittelen jokaista suomalaisnaista ostamaan oikeankokoiset ja sopivat alusvaatteet, Jasmin summaa.

Mikä on yleisin ongelma suomalaisten pukeutumisessa? Juttu jatkuu videon alla.

0:39 Videolla Sokoksen hankintapäällikkö Taiju Masalinin kertoo, mikä on ehkä yleisin ongelma suomalaisten naisten pukeutumisessa ja kuinka helposti virheen voi ratkaista.

Lue lisää: Moni suomalainen kamppailee joka syksy saman pukeutumishaasteen kanssa

Rintaliivien perisynnit

Kun oikeankokoiset ja mieleiset liivit on hankittu, täytyy niistä myös pitää huolta. Jasmin kertoo, että huollossa valitettavan usein moni mokaa ja pahasti.

– On kaksi asiaa, joita en koskaan laiminlöisi, hän aloittaa.

Jasmin kertoo, että alusvaatteissa on runsaasti yksityiskohtia, jotka tarvitsevat erityistä hoitoa. Jos hellävaraista pesua vaativia alusvaatteita ei hoida pesuohjeiden mukaisesti, eivät ne kestä käytössä kovin pitkään.

Moni suomalainen pesee rintaliivinsä aivan liian harvoin. Liivit keräävät hikeä, rasvaa ja talia, jotka voivat vahingoittaa liivien rakenteita ja vaikuttaa niiden kestävyyteen.

– Huuhtelisin liivit vaikka kolmen käyttökerran jälkeen. Aina ei välttämättä tarvita varsinaista kuuraamista, vaan riittää myös huuhtaisu, Jasmin suosittelee.

– Ja mitä säilytykseen tulee, niin älä mielellään rytistä rintaliivejä sinne vaatekaapin nurkkaan, Jasmin muistuttaa.

Hän suosittelee pitämään rintaliivejä henkareissa, jos vain mahdollista. Erityisesti, jos liiveissä on prässätyt kupit.

Alusvaatteet osana pukeutumista

Hyvä olo lähtee päälle puetuista alusvaatteista. Huonosti istuvat alusvaatteet aiheuttavat pukeutujalle epämukavan ja tukalan olon.

– Kun tunnet olosi hyväksi, se näkyy ihan jokaisessa ottamassasi askeleessa, Jasmin muistuttaa.

Jasmin kannustaa kaikkia pukeutumaan juuri niin kuin itse haluaa.

– En itse koskaan ajattelisi, että en voi hankkia jotain tiettyä alusasua, koska kukaan ei näe sitä päälläni. Ei saa ikinä syyllistyä siihen, koska itseämme varten me pidämme niitä alusvaatteita, Jasmin summaa.