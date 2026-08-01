Ukraina upotti drooneilla ydinergiayhtiö Rosatomille kuuluvan aluksen Mustallamerellä.
Ukraina kertoo iskeneensä Venäjällä useisiin öljynjalostamoihin sekä upottaneensa Venäjän lipun ala purjehtineen rahtialuksen Mustallamerellä. Iskuista kertoo uutistoimisto Reuters.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo Ukrainan iskeneen kolmeen venäläiseen öljynjalostamoon Baškortostanin alueella, yli 1 500 kilometrin päässä rajasta.
Zelenskyi kertoo Telegram-viestipalvelussa myös Ukrainan joukkojen upottaneen myös Venäjän lipun alla seilaavan ja pakotteiden alaisen Yanina-aluksen Mustallamerellä.
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Rosatom: Merirosvousta
Venäläisviranomaisten mukaan aluksen 17-henkinen miehistö pelastui.
Venäjän valtion omistama ydinenergiayhtiö Rosatom kertoo tiedotteessaan upotetun aluksen kuuluvan yhtiölle. Rosatomin pääjohtaja Aleksei Likhachev sanoo kahden ukrainalaisdroonin upottaneen siviilialuksen.
– Hyökkäystä ei voi kuvailla muuten kuin merirosvouksena ja ryöstönä, Likhachev kommentoi.
Zelenskyi sanoo Ukrainan iskeneen myös muihin kohteisiin Mustallamerellä.