Valkoiset tennarit voi pestä pesukoneessa kolmessakymmenessä asteessa.

Suutarimestari Ville Hasala antoi MTV:n Huomenta Suomessa vinkkinsä niin kangas- kuin nahkakenkienkin kevätpuhdistukseen.

Valkoisissa tennareissa on usein kaksi puhdistettavaa materiaalia: kangas sekä kumireuna. Hasala käyttää kumireunaan tiettyä tahranpoistoainetta.

– Tässä aineessa on käytetty miselliteknologiaa, joka irrottaa likaa. Se on kosmetiikastakin tuttua. Pyyhkimiseen käytän mikrokuituliinaa, Hasala kertoo.

Kynsilakkaa Hasala ei suosittele kumiin.

– Kynsilakanpoistoainetta, kuten asetonia, en laittaisi kumireunaan. Nahkakengistä sillä voi kyllä poistaa tahroja.

Valkoiset kangastennarit voi myös laittaa pesukoneeseen, kunhan pitää veden lämpötilan maltillisena.

– Jos kangasta ei saa puhtaaksi, niin ne [tennarit] voi heittää pesukoneeseen. Matalassa lämpötilassa mieluiten, esimerkiksi 30 asteen käsinpesuohjelma. Silloin reunojan liimaukset pysyvät vielä kasassa. 60 asteessa reunat lähtevät aukeilemaan, Hasala sanoo.

Miten nahkakengän suolarajan voi puhdistaa? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.