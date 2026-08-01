Aurinko näyttäytyi heinäkuussa vähemmän kuin yleensä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Heinäkuu on saattanut tuntua poikkeuksellisen sateiselta ja viileältä, mikä pitää tilastojen valossa paikkansa – mutta vain osittain.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan heinäkuu oli tavanomaisen lämmin, mutta sateita oli paikoin poikkeuksellisen paljon ja aurinkoisia päiviä keskimääräistä vähemmän.

Hellepäiviä riitti

Heinäkuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon noin 17–18 asteesta Pohjois-Lapin noin 11–14 asteeseen. Keskilämpötila oli suuressa osassa maata vain hieman vertailukauden 1991–2020 keskiarvoa pienempi.

Hellepäiviä oli heinäkuussa 15 päivänä eli yhden päivän vähemmän kuin mitä tilastollisella vertailukaudella 1991–2020 keskimäärin mitattiin.

Sadetta ropisi lännessä

Heinäkuu oli varsinkin maan länsiosassa sateinen, paikoin harvinaisen tai poikkeuksellisen sateinen. Maan itä- ja pohjoisosassa kuukauden sademäärä oli enimmäkseen lähellä pitkän ajan keskiarvoa tai jonkin verran sen alle.

Eniten kuukauden aikana satoi Multialla Karhilan havaintoasemalla, 219,9 millimetriä. Vähiten satoi Joensuussa Huhtilammen havaintoasemalla, 33,7 millimetriä.

Aurinko pysytteli myös pilvien takana

Ilmatieteen laitos kertoo tiedotteessaan, että auringonpaistetunteja oli koko maassa tavanomaista vähemmän, etelässä jopa harvinaisen vähän.

Salamoita havaittiin heinäkuussa 11 000, mikä on selvästi alle viime vuosien keskiarvon, joka on 36 600 maasalamaa heinäkuuta kohti. Vertailujaksoon kuuluvat vuodet 2002–2025.