Sami Pajari tähtäsi perjantai-iltana tiukasti ylöspäin Suomen MM-rallin kolmossijalta. Tavoite kävi lauantaiaamun viimeisellä erikoiskokeella toteen, ja Pajari joutuu tekemään uuden pelisuunnitelman.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Suomen MM-ralli 30.7.–2.8.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Lue lisää: Huomasitko? Elfyn Evansin ulosajossa uskomaton yksityiskohta: "En tajunnut, että se oli hän"
Pajari oli lauantaiaamuna hyvässä vauhdissa ja teki neljän pätkän lenkille kaksi pohja-aikaakin. Kun Suomessa kahdesti voittoa juhlineella Evansillakin oli mono syönnillään, ero kaksikon välillä ei juuri kutistunut.
– Tarkoitus oli ajaa ihan täysillä aamusta asti, ja tosi kivasti tulikin, Pajari sanoi päivähuoltoon päästyään.
Aamun viimeisen pätkän lopussa Evans kuitenkin ajoi ulos, menetti lähes kaksi minuuttia ja putosi viidenneksi.
– Tavoite oli ottaa Elfyn kiinni, mutta tämä ei ollut se tyyli, jolla se piti tehdä. Välillä näitä sattuu. Hyvä, että hän pääsi jatkamaan eikä käynyt mitään vakavaa.
Pajarin mukaan iltapäivään lähdettäessä pitää "vähän miettiä". Ero kärjessä olevaan on 22,7 sekuntia, jota ei Suomessa oteta enää pelkästään ajamalla kiinni.