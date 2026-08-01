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Sami Pajari sivalsi Sebastien Ogieria: "Johan se jossain sanoi"

Evansin ulosajo pani Pajarin suunnitelmat uusiksi: "Täytyy nyt vähän miettiä"

Evansin ulosajo pani Pajarin suunnitelmat uusiksi: "Täytyy nyt vähän miettiä"

Pajarin mukaan iltapäivään lähdettäessä pitää "vähän miettiä". Ero kärjessä olevaan on 22,7 sekuntia, jota ei Suomessa oteta enää pelkästään ajamalla kiinni.

– Tavoite oli ottaa Elfyn kiinni, mutta tämä ei ollut se tyyli, jolla se piti tehdä. Välillä näitä sattuu. Hyvä, että hän pääsi jatkamaan eikä käynyt mitään vakavaa.

Aamun viimeisen pätkän lopussa Evans kuitenkin ajoi ulos, menetti lähes kaksi minuuttia ja putosi viidenneksi.

– Tarkoitus oli ajaa ihan täysillä aamusta asti, ja tosi kivasti tulikin, Pajari sanoi päivähuoltoon päästyään.

Pajari oli lauantaiaamuna hyvässä vauhdissa ja teki neljän pätkän lenkille kaksi pohja-aikaakin. Kun Suomessa kahdesti voittoa juhlineella Evansillakin oli mono syönnillään, ero kaksikon välillä ei juuri kutistunut.

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Sami Pajari tähtäsi perjantai-iltana tiukasti ylöspäin Suomen MM-rallin kolmossijalta. Tavoite kävi lauantaiaamun viimeisellä erikoiskokeella toteen, ja Pajari joutuu tekemään uuden pelisuunnitelman.

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– Ihan älyttömän siistiä oli ajaa aamupäivä. Oli hyvä kilpailu päällä ja olosuhteet kunnossa. Ralli ei voi mennä tuosta enää parempaan suuntaan ajamisen puolesta.

– Voi olla hankala löytää fiilis iltapäivään, kun tilanne tietyllä tapaa rauhoittui. Mutta ei nyt haluaisi hiljaakaan ajaa.

– Seb on henkisesti aika vahva kaveri, mutta tuosta kun nappaat viisi sekuntia ensimmäisellä pätkällä, niin kyllä se alkaa murtua sekin mies, Tuominen veisteli.

– Johan se jossain sanoi, että meillä on erilainen auto ja mitä kaikkea, että miksi olimme sitä nopeampia. Merkkejä on, että siellä ollaan varpaillaan, Pajari vastasi.