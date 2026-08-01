Elfyn Evans ajoi 14. erikoiskokeella ulos ja putosi pelistä Suomen MM-rallin voittotaistelussa. Evansilla oli yllättävä kohtaaminen isänsä kanssa heti ulosajon jälkeen.

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MM-sarjaa johtava Evans oli lauantaiaamun viimeiselle erikoiskokeelle lähdettäessä kisassa toisena, reilun 11 sekunnin päässä tallikaveristaan Sebastien Ogierista.

Leustun pätkän viimeisessä väliajassa 740 metriä ennen maalia Evans oli vielä hyvin pelissä mukana, mutta sitten hän tuli ylikovaa mutkaan ja ajautui sen ulkopuolella olleeseen ojaan, joka heitti auton katon kautta useamman kerran ympäri.

– Tulin yllätetyksi. Nuottini oli ehkä liian kunnianhimoinen. Mutkassa oli leikkausesteet täksi vuodeksi, joten tiukensin mutkaa nuotteihin, mutta en ehkä riittävästi. Kun pyörä meni ojaan, se veti auton ympäri.

Evans lähti välittömästi auton pysähdyttyä jatkamaan matkaa, mutta valitsi reitin takaisin tielle huolimattomasti ja jäi jumiin ojaan.

Katsojat olivat nopeasti paikalla auttamassa, mutta aikaa tuhraantui lopulta lähes kaksi minuuttia ja voittotaistelu oli Evansin osalta ohi. Hän putosi rallissa viidenneksi.

Tarkkasilmäisimmät huomasivat tv-kuvista, että juuri ennen kuin auto saatiin irti, paikalle ehti vaaleansinisessä paidassaan myös Evansin isä , joka avasi poikansa auton oven.