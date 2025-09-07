Repeävätkö sukkahousut aina? Näin puet ne oikein

Julkaistu 07.09.2025 13:01
Fanni Parma

Kuka olisikaan voinut arvata, että sukkahousujenkin pukemisessa on oikeaoppinen tapa, jolla voi välttää turhat repeytymiset.

Sukkahousujen pukeminen voi joskus tuntua haastavalta. On turhauttavaa pukea juuri pakkauksesta otetut uudet sukkahousut jalkaan ja huomata säären kohdalla ikävä silmäpako ja pottuvarpaan kohdalla repeytymä. 

Sukkahousujen ärsyttävät ennenaikaiset hajoamiset on kuitenkin mahdollista välttää, kun kiinnittää huomiota muutamaan asiaan.

Varmista aina, että uudet sukkahousut ovat sinulle sopivan kokoiset. Nyrkkisääntönä kannattaa valita kokoa suuremmat, jos aidosti pelkää silmäpakoja. Lisäksi ennen pukeutumista kannattaa sääret ja kädet rasvata huolella.

Miten paketista juuri napatut sukkahousut saa vedettyä jalkaan ongelmitta? Katso helppo pukeutumisvinkki yllä olevalta videolta.

