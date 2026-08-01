HIFK tiedotti lauantaina tehneensä ensi kautta koskevan sopimuksen kanadalaisen Jake Leschyshynin kanssa. 27-vuotias hyökkääjä on viettänyt tähän asti koko uransa Pohjois-Amerikassa.

Leschyshyn on Vegasin toisen kierroksen varaus kesältä 2017. Viimeiset viisi kautta ovat kuluneet Vegasin ja New York Rangersin organisaatioissa.

Viime kausi AHL:ssä tuotti Rochester Americansissa 66 ottelussa tehot 13+9. Uralla kertyneitä AHL-pisteitä on kokonaisuudessaan 135, joiden syntymiseen Leschyshyn tarvitsi 364 ottelua.

Kahden suunnan hyökkääjäksi luonnehdittu Leschyshyn on pelannut NHL:ssä 77 ottelua tehoin 2+4.

– Olen todella innoissani muutosta Suomeen ja siitä, että pääsen osaksi HIFK:ta ja helsinkiläistä yhteisöä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun asun Kanadan tai Yhdysvaltojen ulkopuolella. Olen kuullut Helsingistä paljon hyvää, joten se tekee muutosta huomattavasti helpomman, pelaaja kommentoi seuran tiedotteessa.

Leschyshyn odottaa vielä työluvan sinetöitymistä Kanadassa.

– Jake on pelannut koko ammattilaisuransa NHL:n ja AHL:n välimaastossa, mikä viestii tasaisen vahvasta pelaajasta. Missä tahansa hän on ollut, hän on aina ansainnut paikkansa ja löytänyt roolin joukkueessa. Jake on johtava pelaaja, joka pystyy pelin sisällä kehittämään ympärillään olevia pelaajia, HIFK:n urheilutoimenjohtajana virallisesti työnsä tänään aloittanut Janne Laukkanen kommentoi hankintaa.