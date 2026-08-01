Luonnonvaraisista villisioista löytyi alustavissa tutkimuksissa afrikkalaista sikaruttoa.
Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoo sulkeneensa toistaiseksi itärajan esteaidan riistaportteja afrikkalaisen sikaruton vuoksi.
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Suomessa todettiin ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa tällä viikolla. Tautiin kuolleet luonnonvaraiset villisiat löydettiin Kymenlaakson Virolahdelta, joka sijaitsee itärajalla.
Ruokavirasto päätti eilen perustaa tartuntavyöhykkeen, joka kattaa Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä Lappeenrannan eteläisen osan.
Ruokavirasto jakoi tartuntalueen laajempaan tartuntavyöhykkeeseen sekä pienempään ydinalueeseen.