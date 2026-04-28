Pihtiputaalaiset uskovat Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen mahdollisuuteen voittaa Euroviisut.
– Eihän tämmöistä varmasti ole ikinä Pihtiputaalla ollut eikä varmaan tule olemaan. Tämä on todella merkittävä asia.
Näin pihtiputaalaisten tunnelmia summaa Soile Argillander. Paikkakunnalta kotoisin oleva Pete Parkkonen edustaa Linda Lampeniuksen kanssa Suomea tämän vuoden Euroviisuissa.
Pihtiputaalla järjestetään neljä kisakatsomoa viisujen aikaan. Myös Argillander aikoo katsoa viisut.
– Pete on naapurini poika, niin pitää katsoa.
Argillander uskoo Suomen voittomahdollisuuksiin.
– Hyvin sä vedät, hän kannustaa Parkkosta.
Soile Argillander sanoo kappaleessa kuultavan Lampeniuksen viulun olevan todella hieno.
Kaikki pihtiputaalaiset eivät uskaltaudu kameran eteen haastateltavaksi, mutta huikkaavat kannustavansa Parkkosta.