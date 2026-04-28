Ukraina käyttää robotteja evakuoinneissa ja aikoo myös korvata ihmiset roboteilla eturintaman kuljetustehtävissä.
Ukrainan armeija on evakuoinut robotin avulla 77-vuotiaan naisen Lymanin kaupungin alueelta, Donetskissa. Armeijan viestintä julkaisi operaatiosta videon.
Armeijan mukaan nainen oli yrittänyt paeta jalkaisin vaaralliselta alueelta, joka on täynnä ruumiita ja kuoppia pommitusten jäljiltä. Viestintä kertoo naisen asuneen 53 vuotta kodissaan, joka tuhoutui Venäjän iskuissa.
Robottiautoa ohjattiin etäohjauksella tiedusteludroonin avulla. Robotin päälle oli laitettu peitto, jossa luki "Mummo, hyppää kyytiin", jotta vanhus ei pelästyisi ilman kuljettajaa lähestyvää laitetta.
Samalta alueelta pelastettiin myös kolme muuta jalkaisin paennutta siviiliä. Evakuoidut kuljetettiin panssariajoneuvolla evakuointipisteeseen.
Ukrainan armeija on laajentanut robottijärjestelmien käyttöä evakuointitehtävissä ja on lisäämässä robottien käyttöä myös rintamalla.
Business Insider kertoi viime viikolla, että Ukraina aikoo korvata ihmiset roboteilla kokonaan eturintaman kuljetustehtävissä.
Ukrainan valtio tilaa 25 000 maasotarobottia seuraavan kahden kuukauden aikana, Ukrainan puolustusministeri Myhailo Fedorov kertoi Business Insiderin mukaan.