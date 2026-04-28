Vappumunkkeja paistaessa kannattaa muistaa, miten toimia paistorasvan kanssa.
Vappumunkkien valmistuttua on syytä muistaa, ettei uppopaistamiseen käytettyä rasvaa saa kaataa viemäriin.
– Ruoanlaitossa käytettävät rasvat eivät kuulu viemäriin. Kun rasva jäähtyy, se paakkuuntuu putkien seinämiin ja käännöskohtiin. Veteen liukenematon rasva alkaa kerätä itseensä wc-paperia, ruoantähteitä ja muuta kiinteää likaa. Kun lika padottuu, syntyy tukoksia, selittää Tapio Aaltonen viemäriputkia valmistavan Geberitin teknisestä tuesta yrityksen tiedotteessa.
Älä yritä aukoa viemäriputkia itse
Tukoksen voi huomata, jos viemäri ei vedä kunnolla. Jos munkkirasvaa on erehtynyt wc-pyttyyn, tilanne voi pian olla se, että vedenpinta pytyssä nousee ja vesi tulvii lattialle.