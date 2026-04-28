Brittidiplomaatin toteamus Yhdysvaltain ja Britannian suhteista nousi julkisuuteen kiusalliseen aikaan.
Britannian Yhdysvaltain-suurlähettiläs Christian Turner sanoi aiemmin tänä vuonna nauhalle päätyneessä kommentissa, että Yhdysvaltain ainoa erityissuhde on Israelin kanssa, ei Britannian.
Nauhoituksen on saanut haltuunsa Financial Times, jota siteeraa myös CNN. Turner esitti kommentin viime helmikuussa puhuessaan Yhdysvalloissa vierailleille brittiopiskelijoille.
Heitto tuli julkisuuteen erityisen kiusalliseen aikaan, sillä Yhdysvalloissa valtiovierailulla olevan Britannian kuninkaan Charlesin on tänään määrä puhua kongressissa maiden erityissuhteen kestävyydestä.
Turner kuvailee nauhoitteella "erityissuhteen" terminä olevan Yhdysvaltain ja Britannian välisissä suhteissa "nostalginen" ja "menneisyyteen katsova".
CNN:n brittilähteen mukaan yksityisestä keskustelusta tehtyä nauhoitetta ei ollut koskaan tarkoitettu julkaistavaksi eivätkä Turnerin kommentit heijasta hallinnon linjaa.
Trump: Yhdysvalloilla ei ole ylempää ystävää kuin Britannia
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti kuningas Charlesin tänään lämminhenkisesti vastaan tervetulotilaisuudessa, joka järjestettiin Valkoisen talon pihalla.
Puheessaan Trump sanoi, ettei Yhdysvalloilla ole sen ylempiä ystäviä kuin Britannia. Trump totesi maiden välisen suhteen olevan erityislaatuinen ja toivoi sen sellaisena aina pysyvän.