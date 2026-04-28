Maitotiloilla autetaan uhanalaisia pääskyjä – tästä on kyse Räystäspääsky luokitellaan jo erittäin uhanalaiseksi. Kuva: Micha Fager Micha Fager Julkaistu 14 minuuttia sitten Päivi Mäki-Petäjä paivi.maki-petaja@mtv.fi pmakipetaja Uhanalaisten pääskyjen pesintää tuetaan yli 40 maatilalla eri puolilta Suomea. Karjan läheisyydessä on runsaasti tärkeintä ravintoa hyönteisiä ja navettojen räystäiden alta löytyy hyviä pesäpaikkoja. Pääskyt viihtyvät Koivumäen maitotilalla Pyhtäällä. – On meillä kymmeniä pesiä. Se tarkoittaa, että jos niillä kaikilla on poikueet, on niitä varmasti yli sata, laskee maidontuottaja Essi Lantta Koivumäen tilalta. Pääskyillä menee huonosti. Niin räystäs- kuin haarapääskytkin luokitellaan uhanalaisiksi. – Molempien kanta on taantunut tällä vuosituhannella varsin paljon. Erityisesti räystäspääskyn pesimäkanta on 25 vuodessa taantunut noin 75 prosenttia, kertoo BirdLife Suomen viestintäasiantuntija Jukka Hintikka. Räystäspääskyt viihtyvät maitotiloilla. Kuva: Micha FagerMicha Fager Pääskyt kärsivät maatalouden muutoksista Syitä pääskyjen ahdinkoon on monia. – Hyvin monilla hyönteisiä syövillä linnuilla menee tällä hetkellä huonosti eli maatalouden ympäristöt ovat muuttuneet, hyönteisiä on vähemmän ja pääskyillä on vähemmän ruokaa, selittää Hintikka. Maitotiloilta pääskyt löytävät helposti ruokaa, koska ulkoilevat lehmät houkuttelevat hyönteisiä. Rakennusten räystäiden alta puolestaan löytyy sopivia pesäpaikkoja ja pihapiireistä löytyy usein myös mutaa ja savea pesämateriaaliksi.

Koivumäen tilalle asennettiin tekopesiä. MTV

Tekopesät auttavat pääskyjä

Tekopesät auttavat varsinkin räystäspääskyjä. Tekopesiä on asennettu tiloille jo yli 300.

– Ne kannattaa laittaa sellaiseen paikkaan, missä ne eivät ole koko päivää paahteessa. Ne on hyvä sijoittaa riittävän korkealle, että pääskyt ovat siellä vähän rauhassa ja pikkuisen suojassa, neuvoo Hintikka.

Maidontuottaja Essi Lantta toivottaa pääskyt tervetulleeksi. Myös tilat hyötyvät pääskyjen läsnäolosta.

Kärpäset eivät enää kiusaa lehmiä

– Niistä on meille enemmän hyötyä. Kun eläimet kesäisin laiduntavat, pääskyt syövät hyönteisiä. Ja kun lantalassa on kuivikepohjia ja sinne tulee hyönteisiä, pääskyt syövät niitä, perustelee Lantta.

Yksi pääsky voi syödä kesässä 100 000 hyönteistä.

Yli 400 haarapääskyn pesintää

Tähän mennessä 43 maitotilaa on lähtenyt mukaan edistämään pääskyjen hyvinvointia.

– Ihan Ahvenanmaalta Kemijärvelle asti on mukana tuottajia ja he ovat kehuneet tätä hanketta tosi paljon. Toivotaan, että saadaan lisää tiloja mukaan ja vahvistettua Suomen pääskykantaa, sanoo projektipäällikkö Heini Riipi Arlalta.

Viime vuonna hankkeessa mukana olevilta tiloilta laskettiin yli 400 haarapääskyn pesintää ja räystäspääskytkin ovat yleistyneet.

Pääskysestä ei päivääkään

Ensimmäiset pääskyt ovat jo saapuneet Suomeen.

– Niitä on jo nähty monin paikoin. Kylmät kelit ja pohjoisvirtaukset ovat aiheuttaneet sen, että pääskyjenkin muutto on pikkaisen myöhässä. Nyt kun lämpenee, niin varmasti tännekin tulee enemmän pääskyjä, arvioi Hintikka.