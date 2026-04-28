Uhanalaisten pääskyjen pesintää tuetaan yli 40 maatilalla eri puolilta Suomea. Karjan läheisyydessä on runsaasti tärkeintä ravintoa hyönteisiä ja navettojen räystäiden alta löytyy hyviä pesäpaikkoja.
Pääskyt viihtyvät Koivumäen maitotilalla Pyhtäällä.
– On meillä kymmeniä pesiä. Se tarkoittaa, että jos niillä kaikilla on poikueet, on niitä varmasti yli sata, laskee maidontuottaja Essi Lantta Koivumäen tilalta.
Pääskyillä menee huonosti. Niin räystäs- kuin haarapääskytkin luokitellaan uhanalaisiksi.
– Molempien kanta on taantunut tällä vuosituhannella varsin paljon. Erityisesti räystäspääskyn pesimäkanta on 25 vuodessa taantunut noin 75 prosenttia, kertoo BirdLife Suomen viestintäasiantuntija Jukka Hintikka.
Räystäspääskyt viihtyvät maitotiloilla. Kuva: Micha FagerMicha Fager
Pääskyt kärsivät maatalouden muutoksista
Syitä pääskyjen ahdinkoon on monia.
– Hyvin monilla hyönteisiä syövillä linnuilla menee tällä hetkellä huonosti eli maatalouden ympäristöt ovat muuttuneet, hyönteisiä on vähemmän ja pääskyillä on vähemmän ruokaa, selittää Hintikka.
Maitotiloilta pääskyt löytävät helposti ruokaa, koska ulkoilevat lehmät houkuttelevat hyönteisiä.
Rakennusten räystäiden alta puolestaan löytyy sopivia pesäpaikkoja ja pihapiireistä löytyy usein myös mutaa ja savea pesämateriaaliksi.