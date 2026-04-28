Naparetkeilijä Poppis Suomela viettää vapun mannerjäätiköllä kunnon pakkasessa.

Pitkän linjan naparetkeilijä ja opas Kari "Poppis" Suomela kertoo nähneensä uusimmalla retkellään ensimmäisen kerran selvästi ilmastonmuutoksen vaikutuksen jäätikköön. Hän vie parhaillaan kahden hengen retkikuntaa mannerjäätikön yli Grönlannissa.

Suomela oli samalla reitillä viimeksi 27 vuotta sitten. Hän kertoi Viiden jälkeen ohjelmassa lähteneensä nyt matkaan samasta paikasta, johon hän viimeksi lopetti.

– Jäätikkö oli vetäytynyt aika paljon ja maata oli näkyvissä paljon enemmän. Tämä oli ehkä ensimmäinen kerta omilla retkillä ja reissuilla, että näin konkreettisesti sen [ilmastonmuutoksen] vaikutuksen, Suomela sanoi Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Matkaa retkikunnalla on noin 600 kilometriä, ja se on nyt puolessa välissä.

Poppis Suomela antoi haastattelun teltaltaan suorassa lähetyksessä. Vapun retkikunta viettää hyisissä tunnelmissa.

– Viime yönä oli 26 astetta pakkasta. Kun siihen lisätään navakka tuuli – jopa 15 metriä sekunnissa – pakkasvaikutus on iholla 40–50-asteen luokkaa, Suomela sanoi.

– Odotellaan täälläkin, että kelit lämpenisivät. Onneksi nyt paistaa aurinko taas, Salmela kiitteli.

Poppis Suomela kertoi viime vuonna Huomenta Suomen haastattelussa, miksi hän jaksaa innostua retkistä karuissa oloissa yhä uudestaan. Hän kertoi oppineensa, että ihmisessä on vielä paljon voimaa senkin jälkeen, kun luulee olevansa väsynyt.