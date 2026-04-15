Euroviisuselostaja Mikko Silvennoinen kertoi Huomenta Suomessa, kannattaako vedonlyöntitilastoihin uskoa.

Ylen euroviisuselostaja, tv-tuottaja ja juontaja Mikko Silvennoinen vieraili Huomenta Suomessa 15. huhtikuuta.

Hän kertoi, että on historiallista, että Suomi on pysynyt koko kevään ajan Euroviisujen virallisten vedonlyöntitilastojen ykkösenä. Näin ei ole koskaan aiemmin käynyt.

– Koskaan aiemmin ei ole tilastollisesti ollut niin todennäköistä, että Suomi voittaa Euroviisut. Se ei tarkoita automaattisesti sitä, että Suomi voittaisi. Todennäköisyys ei aina päde, Silvennoinen sanoo.

– Esimerkiksi viime vuonna vedonlyöntien ykkönen eli Ruotsi ei voittanut. Mutta on tämä historiallista silti. Suomi ei ollut vedonlyöntitilastojen ykkösenä aiemmin, ei Käärijän vuonna eikä Lordin vuonna.

Suomen voittoa eivät Silvennoisen mukaan ennusta pelkästään tilastot, vaan myös monet ulkomaiset viisufanit ja viisutoimittajat ovat tällä hetkellä lähes varmoja Suomen voitosta.

Silvennoisen mukaan monet ovat jo varanneet Helsingistä majoituksen ensi vuoden oletettuun Euroviisujen ajankohtaan.