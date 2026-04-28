Jenkkifutislupaus Diego Pavia viihtyi strippiklubilla.
Diego Pavia herätti kohua jo joulukuussa. Vanderbiltin pelinrakentaja oli ehdolla Yhdysvaltojen parhaalle amerikkalaisen jalkapallon yliopistopelaajalle myönnettävään Heisman Trophyyn, mutta jäi Fernando Mendozaa vastaan toiseksi.
– Haistakaa v**** kaikki äänestäjät, Pavia tuolloin latasi.
Nuori mies pyysi sittemmin sanojaan anteeksi.
Tuoreeltaan 24-vuotias yhdysvaltalainen on pyörinyt otsikoissa siitä, ettei häntä poimittu NFL:n varaustilaisuudessa 257 pelaajan joukossa laisinkaan. Hän on ensimmäinen Heisman-finalisti, jolle näin on käynyt sitten Jordan Lynchin ja vuoden 2014.
Pavia sai kuitenkin kutsun NFL-seura Baltimore Ravensin tulokkaiden minileirille, jossa hän voi näyttää kykyjään.
Strippiklubiepisodi
Paviasta on päätynyt julki myös arkaluontoista videomateriaalia. TMZ on julkaissut tuoreeltaan pätkän, jossa peluri irrottelee strippiklubilla.
Vähäpukeinen strippari huljuttelee videolla takapuoltaan Pavian edessä. Kohulupauksella on kädessään setelitukko, jonka hän heittää stripparia päin.
TMZ raportoi Pavian olleen Albuquerquessa sijaitsevalla strippiklubilla 8. maaliskuuta silminnäkijän mukaan ainakin kolmen tunnin ajan, aamuviiteen saakka.
TMZ:n lähteen mukaan Pavia vastasi kaikesta videolla nähdystä rahasta, jota oli päätynyt lavalle runsaasti.