Oliver Ekman Larsson pelaa jälleen MM-kisoissa.
Lue myös: Kanadalle nippu huimia MM-vahvistuksia – supertähti ja megalupaus mukana
Ruotsin jääkiekkoliitto on julkistanut viisi NHL-pelaajaa, jotka ovat mukana Tre Kronorin joukkueessa Sveitsin MM-kisoissa toukokuussa.
Listalla ovat Chicago Blackhawksin maalivahti Arvid Söderblom, puolustajina Detroit Red Wingsin Albert Johansson ja Toronto Maple Leafsin Oliver Ekman Larsson sekä hyökkääjinä New York Islandersin Simon Holmström ja Emil Heineman.
Etenkin Ekman Larsson on nimekästä kalustoa. 34-vuotiaalla pelurilla on edessä jo uran kahdeksas miesten MM-turnaus. Maailmanmestaruuksia mies on voittanut kaksi, ja kahdesti hän on kuulunut MM-kisojen tähdistöjoukkueeseen.
Puolustajalla on myös yksi MM-hopea ja yksi MM-pronssi, yksi olympiahopea sekä Stanley Cup -mestaruus.