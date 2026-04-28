Epäillyn jäljiltä löytyi haulikko oikeustalolta Ateenassa.
Aseistanut mies on avannut tulen Ateenan keskustassa ja haavoittanut useita. Kreikkalaismedian mukaan ampuja on 89-vuotias mies. Asiasta kertoo muun muassa CNN ja Euronews.
Poliisin mukaan haulikolla aseistautunut epäilty avasi aluksi tulen sosiaaliturvatoimistossa ja myöhemmin oikeustalossa, toisessa kaupunginosassa. Useita ihmisiä haavoittui. Viranomaiset löysivät paikalta haulikon.
Kreikkalaisen uutistoimisto AMNAn mukaan kaksi loukkaantui ampumisessa sosiaalitoimistossa ja kolme oikeustalossa. Loukkaantuneiden vammat ovat lieviä.
Poliisi on käynnistänyt ison operaation ampujan löytämiseksi.
