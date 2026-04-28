Näyttelijä ja koomikko Krisse Salminen täyttää tänään pyöreitä. Hän jakoi 50-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi kuvia lapsuudestaan ja videopätkän syntymäpäivien juhlinnasta.

– Täytän tänään 50 vuotta. Tuntuu tietysti uskomattomalta, että vuodet menee näin vauhdilla. Oli suuri ilo syntyä ja olen todella viihtynyt tässä elämässäni, joka on täynnä hyviä ihmisiä.

– Nyt on pari päivää juhlittu sekä kestitty ulkomaan vieraita ja puhelin on täynnä ihania kuvia. Kun ehdin niin koostan niistä kimaran. Kiitos tässä vaiheessa kaikille joiden kanssa on naurettu, itketty ja vitsailtu 1976–2026, hyvä meno jatkukoon, Salminen kirjoittaa.

Vuonna 2024 Huomenta Suomen haastattelussa Salminen paljasti uransa alkaneen aikoinaan kesäkurssilla, jonne hänen ystävänsä houkutteli hänet.

– Tosi pitkään olin ainoa nainen. Keikat jännittivät ja jännittävät edelleen.

Krissen hulvaton hahmo syntyi osittain hänen veljensä innostuksesta.