Venäjä-kytköksensä vuoksi viime päivinä otsikoihin nousseesta Andrea Pirlosta ei tule Italian jalkapallomaajoukkueen seuraavaa päävalmentajaa.

Pirlo kertoo asiasta Instagram-tilillään, jonka tarinoissa hän julkaisi tänä aamuna kirjoituksen asiaa koskien.

– Kuulin eilen illalla, että en ole enää ehdolla tehtävään. Olen viime päivinä seurannut suurella katkeruudella keskustelua, joka on syntynyt nimeäni ja Italian maajoukkueen päävalmentajan tehtävää koskien.

Keskustelu liittyy Pirlon Venäjä-kytköksiin, joista on uutisoitu viime päivinä.

Pirlo luotsasi viime kaudella Dubai Unitedin ensimmäistä kertaa koskaan Yhdistyneiden arabiemiraattien pääsarjaan, ja seura tekee yhteistyötä venäläisen vedonlyöntiyhtiön kanssa. Viime lokakuussa Pirlo allekirjoitti kyseisen yhtiön kanssa henkilökohtaisen yhteistyösopimuksen ja vieraili tämän sopimuksen tiimoilta Moskovassa.

Vierailu laitonta hyökkäyssotaa käyvässä maassa herätti jo viime syksynä voimakasta kritiikkiä Italiassa, ja viime päivinä useat italialaiset poliitikot ovat ilmaisseet huolensa Pirlon sopimuksesta ja sanoneet, että maajoukkueen päävalmentajalla ei tulisi olla ristiriitaisia näkemyksiä koskien Italian tukea Ukrainalle.

Pirlo itse kiistää Venäjälle solmimansa kumppanuuden poliittisen ulottuvuuden. Hänen mielestään yhteistyösopimus on puhtaasti kaupallinen ja urheilullinen.

– Olen pahoillani, että urheilullinen päätös vedettiin nopeasti osaksi julkista keskustelua, jossa minuun liitettiin merkityksiä ja tarkoituksia, jotka eivät ole omiani.