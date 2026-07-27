Poliisi tutkii Turussa tapahtunutta epäiltyä tapon yritystä.
Lounais-Suomen poliisi tiedottaa tutkivansa lauantaina Turun Herttuankulmassa yksityisasunnossa tapahtunutta väkivallantekoa. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessaan.
Poliisi sai hälytyksen paikalle hieman kello 9 jälkeen, ja asunnossa oli tapahtumahetkellä useita henkilöitä.
Paikalla oli yksi loukkaantunut uhri, jolle poliisi antoi ensiapua ensihoidon saapumiseen asti. Uhri toimitettiin sairaalaan.
Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni yhden epäillyn. Tapausta tutkitaan epäiltynä tapon yrityksenä. Poliisi ei kommentoi asiaaa enempää tutkinnan turvaamiseksi.