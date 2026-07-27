Stubb osallistuu senaattori Grahamin hautajaisiin tiistaina.
Presidentti Alexander Stubb matkustaa Yhdysvaltoihin senaattori Lindsey O. Grahamin hautajaisiin, tiedottaa tasavallan presidentin kanslia.
Stubb osallistuu Washington National Cathedralissa järjestettävään valtiolliseen hautajaisjumalanpalvelukseen tiistaina 28. heinäkuuta.
Stubb vieraili Grahamin luona Etelä-Carolinassa viime vuoden lokakuussa.Alexander Stubbin X-tili
Henkilökohtainen ystävä
Republikaanisenaattori Graham, 71, kuoli lauantaina 11. heinäkuuta äkillisen sairastumisen seurauksena.
Stubb esitti myöhemmin suruvalittelunsa ja kertoi viestipalvelu X:ssä Grahamin olleen paitsi Suomen ystävä myös hänen henkilökohtainen ystävänsä.
– Henkilökohtainen ystävä. Naton ja Ukrainan tukija. Transatlantikko. Suomen ystävä, Stubb luettelee X-tilin julkaisussaan.
Stubb liitti julkaisuunsa kuvan kaksikon yhteiseltä golf-kierrokselta Etelä-Carolinassa viime lokakuussa.