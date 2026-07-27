Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on vastannut kovasanaisesti saamaansa kritiikkiin.

Infantino sai kesän MM-kisojen aikana runsaasti arvostelua osakseen muun muassa suhteistaan Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin. Myös kalliit pääsylippujen hinnat ja epäselvyydet Fifan lippukaupassa ovat herättäneet vastalauseita.

Ihmisoikeusjärjestö FairSquare teki Infantinon poliittisista kytköksistä valituksen Kansainväliselle olympiakomitealle, joka kuitenkin totesi viime viikolla, ettei sillä ole valtuuksia tutkia asiaa.

Nyt Infantino on julkaissut Instagram-tilillään 15-sivuisen julkilausuman liittoa kohtaan esitetyistä väitteistä. Hänen mukaansa kriitikoilta jäi näkemättä kaikki tunteet ja jalkapallon tuoma yhteenkuuluvuus.

– Olen pahoillani siitä, että olitte niin vihan ja kritisoinnin kuluttamia, että menetitte kaiken tuon, Infantino sanoo.

– Heille, jotka ovat kyniensä ja paperiensa, näyttöjensä takana levittämässä vihaa ja valheellisia huhuja, haluan sanoa, että samalla, kun istutte takana, me Fifassa olemme etulinjassa järjestämässä, tekemässä kovaa töitä ja tuottamassa maailman parasta show’ta.

Infantino jatkaa hyökkäystään kertomalla kriitikoiden jakavan maailmaa siinä missä Fifa hänen mukaansa yhdistää sitä. Osoituksena tästä Fifa-pomo nostaa esiin, ettei Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon järjestämissä MM-kisoissa tapahtunut mitään välikohtauksia.