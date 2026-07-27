Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa.
Koloradonkuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo kuudella paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto.
Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa.
Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti.
Pysyvästi Suomeen asettuessaan koloradonkuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.