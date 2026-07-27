Etelä-Koreassa jo vankilassa istuva maan entinen presidentti on saanut uuden tuomion.
Yoon Suk-yeol sai 18 kuukauden ehdollisen vankeustuomion disinformaation levittämisestä vuoden 2022 vaalikampanjan aikana. Tapahtumat edelsivät epäonnistunutta yritystä julistaa maahan poikkeustila.
Päätös voi johtaa siihen, että Yoonin edustama pääoppositiopuolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 miljoonaa euroa.
Päätös voi johtaa myös Yoonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.