Hovioikeus katsoi, että näyttö puhui naisen tarinaa vastaan.

Hovioikeus ei muuttanut naisen vankeustuomiota tapauksessa, jossa nainen puukotti miehensä Kainuussa.

Henkirikos tapahtui pariskunnan yhteisessä kodissa Kajaanissa vuoden 2024 lokakuussa. Keski-ikäinen nainen myönsi kuolemantuottamuksen, mutta kiisti tapon.

Mies löytyi kuolleena kylpyhuoneesta

Viranomaisille oli ilmoitettu miehen kuolleen ja näiden oli annettu ymmärtää asiaan liittyvän sairauskohtaus ja itsemurha. Paikalla merkit viittasivat kuitenkin muuhun.

Viranomaiset tapasivat miehen kuolleena asunnon pesuhuoneen lattialta, pistohaava rinnassaan ja veitsi kädessä. Sahalaitaisen veitsen terä oli 19 senttimetriä pitkä.

Nainen kertoi, että hänellä oli ollut osin väkivaltainen riita miehen kanssa. Nainen oli riidan jälkeen mennyt keittiöön tekemään iltapalaa.

Nainen kertoi olleensa veitsi kädessä ottamassa jääkaapin ylähyllyltä silavaa, kun mies oli saapunut, tarttunut yllättäen häntä kädestä ja vetäissyt itseään kohden. Nainen kertoi lennähtäneensä miestä vasten ja veitsen painuneen tämän rintaan.

Naisen kertomuksen mukaan mies oli tarttunut veitseen ja poistunut keittiöstä. Miehen perään lähtenyt nainen oli pian löytänyt tämän huonovointisena kylpyhuoneesta ja lopulta päätynyt elvyttämään tätä.

Puukotuksen jälkiä oli pesty

Miehen ruumis oli viranomaisten saapuessa märkä ja tässä oli vain vähän veritahroja, joka viittasi ruumiin pesemiseen ennen viranomaisten saapumista.

Verijälkiä oli pesty myös pesuhuoneesta.

Nainen kiisti, että jälkiä olisi pesty, mutta ei osannut antaa selitystä verijälkien puutteelle.

Ruumiin oikeuslääketieteellinen tutkimus antoi myös merkkejä, että puukotus oli tahallinen. Tähän viittasivat esimerkiksi vamman sijainti, syvyys ja suunta.

Oikeus kiinnitti huomiota siihen, että naisen kertomus tapahtumista oli muuttunut tutkinnan kuluessa.

Hovioikeus ei muuttanut vuonna 1977 syntyneen Elena Panchenkon tuomiota miehensä puukottamisesta. Naisen yhdeksän vuoden vankeustuomio taposta pysyi voimassa.