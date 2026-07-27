Elsa Saision ja Timo Välisaaren häitä tanssittiin hiljattain.
Näyttelijät Elsa Saisio ja Timo Välisaari menivät naimisiin. Asia käy ilmi Saision Instagram-tililtä, jonka Tarinat-osioon hän on jakanut lukuisia videoklippejä hääjuhlista.
Videoilla näkyy muun muassa pätkiä Saision ja Välisaaren vauhdikkaasta häätanssista. Saisiolla on yllään punainen, tyllihelmainen mekko. Tanssia säestää hääbändi.
Videoiden perusteella häissä on kuultu useita musiikkiesityksiä. Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tuntia niiden julkaisusta.
Saisiolla ja Välisaarella on kaksi lasta.
Saisio tunnetaan muun muassa Kontio ja Parmas -elokuvista ja tv-sarjasta sekä ruotsalaisesta Whiskey on the Rocks -sarjasta. Välisaari on tehnyt pitkän uran teatterilavoilla.
Saisio on näyttelijä Pirkko Saision ja edesmenneen näyttelijän Harri Hyttisen tytär.