MrBeast kertoo somessa löytäneensä MrsBeastin rinnalleen.
Suosittu Youtube-tähti MrBeast eli Jimmy Donaldson on astellut alttarille. 28-vuotias tubettaja sanoi tahdon puolisonsa Thea Booysenin kanssa 70 ystävän ja läheisen läsnä ollessa.
Häät pidettiin People-lehden mukaan Richard Bransonin Necker-saarella.
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Pari tapasi toisensa vuonna 2022 Etelä-Afrikassa, josta Booysen on kotoisin. He edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä saman vuoden huhtikuussa Kids’ Choice Awards -gaalassa.
MrBeast kosi rakastaan jouluna 2024.
MrBeast ja Thea Booysen edustamassa vuonna 2025.