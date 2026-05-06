Finnkino tiedottaa uudesta kiinteähintaisesta elokuvamallistaan.
Elokuvien ystävät voivat jatkossa mennä elokuvateatteriin jopa 31 kertaa kuussa kiinteää kuukausihintaa vastaan, kertoo Finnkino tiedotteessaan.
Uuden Finnkino+-palvelun perushinta on 26,90 euroa kuussa. Perusleffalipun hinta vaihtelee näytöksittäin, mutta vertailun vuoksi esimerkiksi 8 sarjalippua saa hintaan 99,60 euroa. Yhden lipun hinnaksi muodostuu tällöin 12,45 euroa. Jos sarjalipuilla kustantaisi 31 elokuvakäyntiä, joutuisi leffojen ystävä pulittamaan 385,95 euroa.
Perusjäsenyydellä elokuvia voi käydä katsomssa kahdesti päivässä.
Saatavilla on myös kalliimpi Premium-saleihin oikeuttava Premium-palvelu, jonka hinta kuukausittain on 33,90 euroa.
– Tämä on meille odotettu ja toivottu lisäys palveluihin. Uskomme, että kuukausijäsenyys monipuolistaa suomalaisten tapaa katsoa elokuvia ja tukee koko elokuva-alan kehitystä, sanoo Hannele Wolf-Mannila, Finnkinon kaupallinen johtaja, tiedotteessa.
Sosiaalisessa mediassa Finnkinolle on viime aikoina satanut kritiikkiä hiljattaisesta verkkosivustouudistuksesta, jota moni pitää epäonnistuneena.
