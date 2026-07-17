Christopher Nolanin odotettu elokuvatapaus The Odyssey saapuu teattereihin.
Perjantaina 17. heinäkuuta Suomessa saa ensi-iltansa kesän elokuvatapaus. Ohjaaja Christopher Nolan tuo valkokankaille myyttisen toimintaeepoksen The Odyssey.
Elokuva pohjautuu Homeroksen muinaiskreikkalaiseen runokokoelmaan Odysseia.
Elokuvassa Jimmy Gonzales näyttelee Kefeusta, Matt Damon Odysseusta ja Himesh Patel Eurylokhosta.© Universal Studios. All Rights Reserved.
Elokuvassa Odysseuksena, Ithakan kreikkalaisena kuninkaana nähdään Matt Damon. Elokuvassa seurataan hänen kotimatkaansa Troijan sodasta. Matkalla kotiin vaimonsa Penelopen luokse hän kohtaa tarunhohtoisia olentoja, kuten kykloopin, seireenejä ja Kalypson.