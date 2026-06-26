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Kuuma leffakesä: ensi-illat ja ulkonäytökset vetävät | MTV Uutiset



Tästä tuli elokuvakesä: Suuret ensi-illat The Odyssey ja Spider-Man saavat rinnalleen singalong-esityksiä ja ulkoilmakinoja 1:52 Katso video: Leffakesä käy kuumana: jätti-ensi-illat vetävät ja ulkoilmakinoissa odotetaan pimeää. Julkaistu 26.06.2026 19:35 Visa Högmander Kesä on noussut Suomessa elokuvien sesongiksi. Siinä missä elokuvateatterit saattoivat ennen sulkea ovensa loma-ajaksi, nyt katsojia riittää isoihin ensi-iltoihin, ulkoilmanäytöksiin ja erikoisnäytöksiin – ja samalla elokuvissa käynti hakee etumatkaa suoratoistoon. Helsingissä Kalliossa ja Punavuoressa toimivan Riviera-elokuvateatterin toimitusjohtaja Hanna Hynynen sanoo, että kesä antaa tilaa tavallista leikkisämmälle ohjelmistolle. – Me usein käytämme kesää semmoisena hassuttelualustana suorastaan, Hynynen sanoo. – Kun ei ole niin paljon ruuhkaa ensi-iltakalenterissa, niin järjestetään tosi paljon kaikenlaisia erikoisnäytöksiä klassikkoelokuvista ja sitten vähän semmoisia tapahtumallisempia näytöksiä. Lue myös: Sodankylässä ainutlaatuista elokuvaa: "Kiitos, kun sait minut itkemään" Rivierassa kesään kuuluu myös musiikki. – Vuosia ja vuosia on ollut tämmöinen perinne järjestää singalong-kesä eli näytetään musiikkielokuvia, joissa lauletaan mukana, Hynynen kertoo. – Ne ovat olleet superhauskoja tapahtumia. Ihmiset ovat jopa intoutuneet nousemaan paikoiltaan ja tanssimaan. Isoimmat ensi-illat: The Odyssey ja Spider-Man Ketjuissa kesää pidetään nyt aidosti vahvana kautena. Bio Rex -elokuvateatteriketjun toimitusjohtaja Aku Jaakkola sanoo, että elokuvissa käynti vilkastuu usein juhannuksesta eteenpäin. – Kesä on yleensä hyvää aikaa… mutta juhannuksesta usein alkaa erittäin aktiivinen elokuvissakäyntijakso, Jaakkola sanoo. Hänen mukaansa kesä on myös isojen Hollywood-elokuvien aikaa.

– The Odyssey on kyllä semmoinen, mitä sitten odottaa.

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Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf‑Mannila arvioi, että kesällä ihmiset hakeutuvat leffaan sekä viihteen että elämyksen vuoksi.

– Kesä on hyvää aikaa elokuvissa käynnille. Varsinkin Hollywoodista tulee paljon hyvää elokuvaa, Wolf‑Mannila sanoo.

– Ja sitten ehdottomasti Christopher Nolanin The Odyssey. Se tulee varmasti olemaan yksi vuoden suurimpia elokuvia.

The Odyssey saa maailmanensi-iltansa perjantaina 17. heinäkuuta. Marvelin elokuvasaaga jatkuu elokuvalla Spider-Man: Brand New Day, jonka ensi-ilta on keskiviikkona 29. heinäkuuta.

Perheyleisöä houkuttelevat uudet animaatiot: Toy Story 5 tuli teattereihin ennen juhannusta, ja kesään mahtuvat myös uudet Minions- ja Vaiana-elokuvat.

Elokuvia ulkona: Kesäkino Engel ja Pop Up Kino Helsinki

Leffaan pääsee kesällä myös ulkoilmassa, mutta Suomen kesän valoisuus tekee ulkokinoista omalaatuisen lajin: näytökset alkavat usein vasta myöhään.

Helsingin Senaatintorin laidalla Kesäkino Engel on järjestänyt näytöksiä jo kymmeniä vuosia. Cinema Mondon ja Kesäkino Engelin johtaja Mika Siltala painottaa, että ulkoilmassa teknisen laadun on oltava priimaa.

– Elokuvat pitää esittää teknisesti parhaalla mahdollisella tavalla, Siltala sanoo.

– Muu olisi todella noloa. Meillä on 7.1 -surround-äänentoisto ja digitaalikuvassa riittää valovoimaa.

Valon takia aikataulut venyvät.

– Kuvan valovoimasta huolimatta leffat joudutaan aloittamaan aika myöhään eli alkuviikkoina heinäkuussa kello 23, Siltala kertoo.

– Siinä on just se parituntinen tarpeeksi hämärää ja sitten aurinko nousee taas, kun leffa loppuu.

Pop Up Kino Helsinki vie näytöksiä eri puolille pääkaupunkiseutua ja sen ulkopuolelle. Toiminnanjohtaja Janne Hulkkonen vertaa Suomea muuhun Eurooppaan: sesonki on lyhyempi.

– Me pyöritetään niitä kolme viikkoa, Hulkkonen naurahtaa.

Yksi tapahtumapaikka on jäänyt mieleen.

– Tuo kaasukello Suvilahdessa… satavuotias teräksinen kaasukello, jonka sisällä vedettiin kolme viikkoa leffateatteria.

Vähän tuhmatkin ranskalaiset

Mikä elokuva tänä kesänä pitää ehdottomasti nähdä, jos isot Hollywood-ensi-illat eivät houkuta? Kesäkuun 26. päivänä avautuvassa Kesäkino Engelissä katse suuntautuu Länsi-Eurooppaan.

– Tyypillisesti kesäkinon profiiliin istuvat tietenkin fiksut ranskalaiset, ehkä vähän tuhmatkin leffat. Avajaisleffana on Maailman rikkain nainen, jossa Isabelle Huppert tekee paraatiroolin miljoonaperijättärenä, joka hiukan humputtelee, vinkkaa Mika Siltala.

Pop Up Kino Helsingin toiminnanjohtajan vinkki liittyy paikkaan, jossa haastattelu tehtiin.

– No nyt kun ollaan tässä Helsingin Teurastamolla, niin kannattaa tulla Taiteiden yönä tänne 20. elokuuta. Silloin täällä Ykspihlajan Kino-orkesteri ja sen jälkeen pitkä lyhäreiden eli lyhytelokuvien yö, Janne Hulkkonen kertoo.

Riviera-elokuvateatterien toimitusjohtaja Hanna Hynynen suosittelee kokeilemaan uutta.

– Kyllä minä lähtisin kokeilemaan tämmöistä singalong-leffaa, jos sellaista ei ole aikaisemmin tehnyt. Ja vaikka olisikin aikaisemmin tehnyt, ne ovat olleet ihan mielettömän hauskoja ja tunnelmallisia näytöksiä, Hynynen intoilee.

– Se on aivan supererityinen ja hauska ja ainutlaatuinen tapa kokea musiikkielokuvat.

Valkokangas vastaan suoratoisto: Finnkino+ ja yhteinen kokemus

Elokuvateatterit hakevat kasvua myös uusia tuotteita kehittämällä. Finnkino on lanseerannut Finnkino+-kuukausipalvelun.

Kaupallisen johtajan mukaan tavoite on palvella aktiivikävijöitä ja saada näkyvyyttä myös pienemmille elokuville – mutta teattereiden ydin on edelleen yhteinen kokemus.

– Edelleen ihmiset haluavat kokea elokuvat yhdessä, kokea tunteet yhdessä suurelta valkokankaalta, Wolf‑Mannila sanoo.

Bio Rexin Jaakkola näkee yhteisöllisyyden vahvana vetovoimatekijänä myös suoratoiston aikakaudella.

– Kyllä ihmisillä sosiaalinen luonto on edelleen olemassa ja yhdessä halutaan asioita kokea, hän toteaa.

Mika Siltala kiteyttää asian optimistisesti.

– Elokuvia tarvitaan jatkossakin. Kyllä ihmiset haluavat mennä elokuviin yhdessä, nauraa ja itkeä tai eläytyä yhdessä.

Lisätietoa ohjelmistoineen Rivierasta löytyy täältä, Kesäkino Engelistä täältä, Pop Up Kino Helsingistä täältä, Bio Rexistä täältä ja Finnkinosta täältä.