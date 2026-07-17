The Odyssey on herättänyt valtavaa kiinnostusta maailmanlaajuisesti jo ennen ensi-iltaansa. Elokuvaan kohdistuva kiinnostus on suurta myös Suomessa, kertoo Finnkinon viestintäpäällikkö

Irene Hernberg

– Tämä on myynyt ennakkoon yhtä hyvin kuin Oppenheimer (Nolanin elokuva vuodelta 2023) aikanaan. Se on hyvä maamerkki, sillä ihmisten on haluttu käyvän elokuvissa, ja nyt näyttää siltä, että ollaan niissä luvuissa kuin Oppenheimerin aikaan. Nolan on selkeästi suosittu ja vetovoimainen ohjaaja, Hernberg sanoo.