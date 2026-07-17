Perjantaina ensi-iltansa saava The Odyssey on myynyt ennakkoon yhtä hyvin kuin Oppenheimer vuonna 2023, kertoo Finnkinon viestintäpäällikkö Irene Hernberg.
Ohjaaja Christopher Nolanin suurelokuva The Odyssey saapuu valkokankaille tänään perjantaina 17. heinäkuuta.
The Odyssey pohjautuu Homeroksen muinaiskreikkalaiseen runokokoelmaan Odysseia. Kokonaan 70 millimetrin Imax-filmille kuvattua elokuvaa tähdittää liuta maailmantähtiä, kuten Matt Damon (Odysseus), Anne Hathaway (kuningatar Penelope), Tom Holland (Telemakhos), Robert Pattinson (Antinoos) ja Zendaya (Athene).
Kuten Nolanin ohjauksilla on tapana, .