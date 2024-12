Oppenheimer-ohjaaja Christopher Nolan ja hänen vaimonsa saivat uudet arvonimet

Oppenheimer-elokuvan ohjaaja Christopher Nolan ja hänen vaimonsa Emma Thomas saivat kuningas Charlesilta ritarin ja damen arvonimet.

Vuoden 2023 hittielokuvan Oppenheimerin ohjaaja Christopher Nolan, 54, ja hänen vaimonsa, elokuvan tuottaja Emma Thomas, 53, saivat 18. joulukuuta ritarin Sir- ja naisen vastaavan Dame-arvonimet ja heidät palkittiin panoksestaan elokuva-alalle. He tapasivat kuningas Charlesin, 76, Buckinghamin palatsissa Lontoossa.

– Hän sanoi nähneensä Oppenheimerin ja nauttineensa siitä. Oli erittäin mukavaa, että hän tunsi työmme ja oli tietoinen siitä, ja kyllä, hän toivoi, että ottaisin tämän rohkaisuna tehdä sitä enemmän, Nolan kertoi toimittajille Sky News Australian mukaan.

Christopher Nolan ja Emma Thomas Oscar-gaalassa maaliskuussa 2024

Ison-Britannian hallitus ilmoitti jo maaliskuussa, että Nolan ja Thomas saisivat ritarin ja damen arvonimet, vain viikkoja sen jälkeen, kun Oppenheimer oli voittanut Oscarin. Nolan voitti maaliskuun Oscar-gaalassa parhaan ohjaajan palkinnon, ja elokuva voitti parhaan elokuvan palkinnon. Yhteensä Oppenheimer sai seitsemän Oscar-palkintoa.

Hovin jakaman Instagram-julkaisun mukaan pariskunta sai tunnustuksen, koska heidän kumppanuutensa on tuottanut suuria menestyselokuvia, kuten Yön ritari -trilogian ja Oppenheimer-elokuvan.

Kuvia voit selata nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Nolan ja Thomas tapasivat ensimmäisen kerran opiskelijoina University Collegessa Lontoossa ja avioituivat vuonna 1997. Tämä oli vuotta ennen kuin he julkaisivat ensimmäisen yhteisen elokuvansa Following.

Sen jälkeen Nolan on ohjannut 11 muuta elokuvaa, ja Thomas on työskennellyt tuottajana jokaisessa niistä. Heillä on neljä yhteistä lasta: Flora, Oliver, Rory ja Magnus.

Lähde: People