Parhaimmillaan tekoäly on väsymätön renki, joka auttaa keskittymään olennaiseen.

Tekoäly on tullut osaksi monen työpaikan arkea. Varsinkin asiantuntijatyössä sitä käytetään yhä enemmän, ja se on osoittautunut todelliseksi työn helpottajaksi.

Moni myös pelkää tekoälyä, tietää tietokirjailija Jarno Alastalo. Pelko työpaikkojen menetyksestä on asia, josta häneltä kysellään eniten, liki päivittäin.

– Se on se yleinen kysymys ja yleinen pelko, että viekö tekoäly nyt meidän kaikkien työpaikat, Alastalo kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kuten kaikessa muutoksessa, tekoälymurroksessakin on hyviä ja huonoja puolia. Jos tekoälyn antaa hoitaa puolestaan esimerkiksi rutiinitöitä niin, että itse voi keskittyä ihmisten kanssa toimimiseen, se voi olla todella helpottava työkalu.

Tekoäly on hyvä renki, mutta isäntänä se on huono.

Alastalo kutsuu nyt käsillä olevaa muutosta tekoälyttömyyden ajaksi.

– Negatiivinen tekoälyttömyys tarkoittaa sitä, että me luovumme täysin meidän ajattelustamme, aivoistamme ja annetaan koneen tehdä kaikki se meidän puolestamme, Alastalo varoittaa.