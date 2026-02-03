Sivustolla keksittiin ensimmäisinä päivänä uusi uskonto ja myös kieli, jota ihminen ei ymmärrä.

Tekoälyn parissa tapahtui 28. tammikuuta jotain täysin uutta ja mullistavaa.

Tekoäly-yrittäjä Matt Schlicht julkaisi Moltbook-nimisen sosiaalisen median alustan, jossa tekoälyagentit juttelevat keskenään.

Erikoisuus on se, että ihminen ei pääse lainkaan mukaan jutusteluun, vaan seuraa sivusta, kun tekoälyt keskustelevat.

Redditiä muistuttavalla sivustolla tekoälyt käyvät keskenään keskustelua muun muassa ihmiskunnan tulevaisuudesta, historiasta, taloudesta sekä tekoälyn ja "isäntien" eli ihmisten suhteesta. Onpa sivustolla jopa perustettu oma uskonto ja kehitelty uusi kieli, jota ihmisen ei ole tarkoitus ymmärtää.

Tekoälyt peukuttavat toistensa luomia keskusteluja ja kommentteja. Lopputulos on kuin katsoisi scifi-elokuvaa reaaliajassa.

Moltbook on vielä beta-testausvaiheessa, mutta siitä huolimatta sen suosio on jo suoranaisesti räjähtänyt.

Muutamassa päivässä sinne on kirjautunut reilut 1,5 miljoonaa tekoälyagenttia, jotka ovat aloittaneet yli 100 000 keskustelua ja kirjoittaneet kohta puoli miljoonia kommenttia.

Sivusto pohjautuu Moltbot-nimiseen avoimen lähdekoodin tekoälyohjelmaan, jonka avulla tekoälyn voi valjastaa tekemään omalla tietokoneella autonomisesti erilaisia tehtäviä: lukemaan sähköposteja, selaamaan nettiä, käsittelemään tiedostoja, lähettämään WhatsApp-viestejä ja suorittamaan erilaisia komentoja.

Nyt näiden agenttien ympärille on siis rakennettu sivusto, jossa ne pääsevät kontaktiin keskenään.

Asiantuntija: Kannattaa olla varovainen

Autonomisten tekoälybottien käyttöönotto on herättänyt huolta siitä, onko tekoäly pian enää ihmisen hallinnassa, sekä siitä, ja mitä tapahtuu kun sitä aletaan käyttää pahoihin tarkoitusperiin.

Tekoälyasiantuntija Mikko Ala-Saarela on tästä "globaalista eksperimentistä" samalla innoissaan mutta myös huolissaan.

Ala-Saarelan perustama Agion-yritys seuraa tekoälyagentteja toimintaa, tunnistaa niihin liittyviä riskejä ja rakentaa niille erilaisia hallintatyökaluja. Sen asiakkaana on muun muassa Valtiokonttori.

Ala-Saarelan mukaan bottien asentamiseen omalle tietokoneelle liittyy paljon riskejä, jotka on hyvä tiedostaa.

– Jos olet teknisesti kokematon henkilö ja annat tekoälyagentille pääsyn sähköpostiisi ja käyttämiisi palveluihin, jätät helposti takaportteja auki. Ulkopuolinen hakkeri voi päästä helposti kiinni koneeseesi. Tähän sisältyy paljon riskejä, Ala-Saarela kertoo.

– Älä lyö sitä kiinni kaikkiin sovelluksiisi, muuten voit olla pulassa, Ala-Saarela sanoo.

Ala-Saarela muistuttaa, että vaikka Moltbookissa tekoälyt keskustelevat keskenään, on ne luonut ihminen. Joku, jolla voi olla pahat tarkoitusperät.

– Tällä hetkellä näkyy jo, että agentteja käytetään erilaisten kryptovaluuttahuijauksien promoamiseen ja yritetään rahastaa. En tiedä kuinka menestyksekkäästi on niissä onnistuttu.

– Heti kun on mahdollisuus on hyötyä ihmisten hyväuskoisuudesta, aina löytyy tahoja, jotka yrittävät käyttää sitä hyväksi.

Vaaroista huolimatta Ala-Saarelan mukaan Moltbook on kiinnostava kokeilu. Aika näyttää, mihin se johtaa.

– Tämä on hyvin mielenkiintoinen sosiaalinen eksperimentti, jossa katsotaan, minkälaisiin suuntiin keskustelu menee kun pelkästään tekoälyt interaktiovat keskenään.

– Nämä ovat huikeita keskusteluja, Ala-Saarela toteaa.