Ensitreffit alttarilla -ohjelman Iina ja Mikko eivät hääpäivänään säästelleet ylistäviä sanoja, kun he kuvailivat toisiaan MTV Uutisten haastattelussa.

Uudella Ensitreffit alttarilla -kaudella tamperelainen Iina, 28, ja vantaalainen Mikko, 34, kohtaavat toisensa ensikertaa alttarilla.

Pari kertoi hääpäivänään MTV Uutisille, että he olivat jo muutama tunti ensitapaamisensa jälkeen ennättäneet vaihtaa ajatuksia, löytää toisistaan yhtäläisyyksiä ja suunnitella jopa hieman tulevaa.

– Olemme löytäneet koko ajan yhtäläisyyksiä siitä, että mitä olemme vaikkapa toivoneet tältä päivältä ja toisiltamme. On löytynyt tosi paljon syvällisemmän tason samaistumista. Arvostamme esimerkiksi tosi paljon sitä, että on rento ja hyvä tunnelma sen sijaan, että miltä täällä näyttää. On ollut tosi ihanaa, Iina sanoi.

– Olemme vähän jo ruvenneet rakentamaan yhteisiä suunnitelmia, mitä voisimme yhdessä puuhailla tulevaisuudessa, Mikko säesti.

Kaksikon käymissä keskusteluissa oli muun muassa käynyt ilmi, että Mikon kesä on huomattavasti rennompi kuin Iinan. Näin ollen he olivat päättäneet, että Mikko voisi olla "kodin hengetär" ja kissavahti silloin, kun Iina on töissä.

– Käytännön juttuja, että miten sovimme elämän yhteen, Mikko kertoi kaksikon hahmottelemiin suunnitelmiin viitaten.

Iina kertoi olleensa valtavan jännittynyt ennen alttarille astelemista. Jännitys kuitenkin hävisi kuin savuna ilmaan, kun hän näki Mikon ja pääsi tämän vierelle. Mikko allekirjoittaa sama tuntemukset Iinan suhteen.

– Jännitti ja olo oli kuin haavan lehdellä, mutta siinä (Mikon vierellä) oli tosi hyvä fiilis. Sanoinkin sen ääneen, että okei, nyt se jännitys purkaantui, tästä eteenpäin kaikki on helppoa ja kivaa, Iina hymyili.

Positiiviset sanat vilisivät sekä Iinan että Mikon puheissa, kun he kertoivat, millainen kuva heille oli toisistaan muodostunut muutaman tunnin tuntemisen perusteella. Iina kuvaili Mikon olevan muun muassa huomioonottava, rohkea, spontaani ja hyvin lämmin ihminen.

– Hän pitää huolta lähimmäisistä ja hänellä on paljon ystäviä. Suhtautuu asioihin intohimoisesti. Minulla on hyvä ja turvallinen olo hänen vierellään. Hän osaa ottaa tilaa haltuun ja puhua ihmisille. Minulla on olo, ettei minun tarvitse hallita kaikkea. Se oli yksi isoimpia asioita, joita toivoin, että saan rinnalleni ihmisen, joka kykenee olemaan siinä, eikä jää varjooni. Saan olla oma itseni, eikä minun tarvitse yhtään pienentää itseäni, Iina sanoi.

Mikko löysi samat piirteet Iinasta.

– On ollut kuva, että tässä on ihminen, joka on tosi samanhenkinen ja ymmärtää heti minua ja minä häntä. Asiantuntijoille isot kiitokset jo nyt.