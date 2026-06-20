Turmatalon kaikki parvekkeet on asetettu käyttökieltoon turvallisuussyistä.

Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies kuoli juhannusaattona hieman iltayhdeksän jälkeen pudottuaan parvekkeelta.

Poliisin mukaan mies oli pudonnut viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Hän kuoli saamiinsa vammoihin elvytysyrityksistä huolimatta.

Turmatalon viereisessä talossa asuva nimettömänä pysyttelevä naapuri kertoo MTV Uutisille nähneensä onnettomuuden.

– En tuntenut häntä, mutta hän tuli pahasti alas naama edellä. Hänen oli vaikea hengittää, ja häntä elvytettiin siinä. Näin tilanteen kun hän menehtyi, naapuri kertoo.

Hänen mukaansa parvekkeen lasit ovat olleet huonossa kunnossa jo pitkään.

– Halkeamia siinä on, ja muutaman kerran olen imuroinut ja siivoillut lasinsiruja parvekkeen lattialta. Nyt olen laittanut halkeamakohtiin teippiä, mutta en voi teipata lasia koko matkalta, hän sanoo.

Naapuri kertoo ilmoittaneensa asiasta vuokranantajalle. Sekä huoltomies että lasialan yritys ovat käyneet tarkistamassa tilanteen kahdesti, mutta korjauksia ei hänen mukaansa ole tehty.

– Olen huolissani, että joku lapsi tippuu tuolta. Joudun nyt sulkemaan parvekkeen ja keskustelemaan asiasta vuokranantajan kanssa tai purkamaan (vuokra)sopimuksen.

Päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Kalliomäki Itä-Uudenmaan poliisista ei avannut MTV Uutisille tarkemmin sitä, millaisissa olosuhteissa putoaminen sattui tai oliko paikalla muita ihmisiä.

Kiinteistön omistavan LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja kertoi tänään, että turmatalon kaikki parvekkeet asetetaan toistaiseksi käyttökieltoon.

Poliisi tutkii tapahtumien kulkua eikä alustavasti epäile rikosta.