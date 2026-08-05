Prinsessa Eugenie paljasti Instagramissa pienokaisensa syntyneen.
Iso-Britannian prinsessa Eugenien, 36, vauva on syntynyt. Hän kertoi ilouutisesta Instagramissa, jonne hän postasi suloisen kuvan.
– Ilmoitamme Jackin kanssa todella innoissamme, että tyttövauva Brooksbank on syntynyt. Olemme täysin rakastuneita tyttöömme, Eugenie kirjoittaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Pienokainen on Eugenien ja tämän puolison Jack Brooksbankin kolmas lapsi. Parin esikoispoika August syntyi vuonna 2021, ja heidän toinen lapsensa Ernest vuonna 2023.
Eugenie ja Brooksbank menivät naimisiin lokakuussa 2018.