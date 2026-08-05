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Lisäksi potilasta oli leikattu jo aiemmin, mikä vaikeutti hoitoa.

Potilas A -nimellä mainittu hoitovirheen uhri kärsi leikkauksen jälkeen hirvittävistä kivuista eikä hänen suolensa toiminut kolmeen viikkoon.

Brittilehden mukaan tohtori Yasser Adly yhdisti epähuomiossa potilaan ohutsuolen tämän vatsalaukkuun niin, että potilaan nauttima ravinto kiersi suljettua kehää vatsalaukun ja lyhyen suolenpätkän välillä.

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Potilaan henki onnistuttiin pelastamaan lopulta korjaavan toimenpiteen ja sen aikana luodun avanteen avulla.

Potilas olisi kuollut ilman toisen kirurgin myöhemmin tekemää leikkausta.

Vastuu ei paina

Kirurgin kerrotaan piut paut välittäneen hoitohenkilöstön ja omaisten esittämistä huolista.

Tohtori Rahmanin mukaan hänen työhistoriansa on moitteeton. Hän väittää joutuneensa tapauksen tiimoilta "noitajahdin" kohteeksi. Hän ei ole pyytänyt virhettään anteeksi.