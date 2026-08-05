Kirurgin kauhea hoitovirhe oli koitua potilaan kuolemaksi. Lääkäri itse pitää tutkintaa noitavainona.
Britanniassa potilaan lähes tappanut kirurgi on menettänyt pysyvästi lääkärinlupansa, uutisoi Independent.
Brittilehden mukaan tohtori Yasser Adly yhdisti epähuomiossa potilaan ohutsuolen tämän vatsalaukkuun niin, että potilaan nauttima ravinto kiersi suljettua kehää vatsalaukun ja lyhyen suolenpätkän välillä.
Independentin mukaan tapaus sattui kesällä 2020 Suur-Manchesterin alueella toimivassa julkisessa Royal Oldham -sairaalassa.
Egyptissä 1990-luvulla koulutuksensa saanut lääkäri työskenteli tuolloin kyseisessä sairaalassa tuuraajana.
Kaikki meni vikaan
Kysymyksessä oli hätäleikkaus, jossa potilaan ohutsuolessa oli kasvain.
Potilas A -nimellä mainittu hoitovirheen uhri kärsi leikkauksen jälkeen hirvittävistä kivuista eikä hänen suolensa toiminut kolmeen viikkoon.
Myöhemmässä tutkinnassa lääkärin kerrotaan valinneen "täysin vieraan" hoitomuodon.
Lisäksi potilasta oli leikattu jo aiemmin, mikä vaikeutti hoitoa.
Tutkinnassa asiantuntijana toiminut toinen lääkäri kiinnitti huomiota siihen, ettei operoinut lääkäri ollut pyytänyt vaikeasta tilanteesta huolimatta apua kollegoiltaan.