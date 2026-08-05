SpaceX-yhtiön kantoraketin suuri kappale iskeytyy Kuun pintaan valtavalla nopeudella. Tutkijat odottavat tilannetta innoissaan.
Avaruuden seuraajille on keskiviikkona tiedossa ainutlaatuista seurattavaa.
SpaceX-yhtiön Falcon 9 -kantoraketin suuren kappaleen on määrä törmätä Kuun pintaan noin 8 700 kilometrin tuntinopeudella. Törmäyksen odotetaan tapahtuvan puoli kymmen maissa aamulla Suomen aikaa.
Tapauksesta uutisoi muun muassa BBC.
SpaceX laukaisi kyseisen raketin viime vuonna osana japanilaisamerikkalaista hanketta, jossa Kuuhun kuljetettiin tutkimuslaitteita.
Alkuperäisenä tarkoituksena ei ollut, että kantoraketin pala iskeytyisi Kuun pintaan.
Nyt tiedeyhteisö on saamassa tilaisuuden tarkkailla, mitä tapahtuu, kun Maan painovoimassa mitattuna noin neljän tonnin painoinen kappale iskeytyy voimalla kiertolaisemme pintaan.
Valtava pilvi nousee
Astronomi Bill Grayn mukaan raketinkappaleen odotetaan iskeytyvän kuun näkyvälle puolelle, lähelle Einstein-kraatteria.
Törmäyksen itsensä odotetaan luovan Kuun pintaan uuden, halkaisijaltaan jopa yli 17 metrin kraatterin.
– Kuuhun osuu jotain todella suurta. Se ei ole millään tapaa vaarallista, voimme vain nauttia näytöksestä, tohtori Matt Bothwell Cambridgen yliopistosta sanoo.
Tohtorin mukaan raketin törmäyksen odotetaan synnyttävän valtavan pölypilven, joka voi nousta jopa 50 kilometrin korkeuteen, tai korkeammalle.
Törmäyksen odotetaan nostavan liikkeelle jopa miljoonan kilon edestä ainesta.
– Koska Kuulla ei ole ilmakehää ja painovoiman vaikutus on vähäinen, osumahetkestä tulee näyttävämpi kuin miltä vastaava osuma näyttäisi Maassa, tohtori Bothwell summaa.