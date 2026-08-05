Korkojen nousu ja maailman epävarmuus näkyvät mökkikaupassa. Eniten kysyntää on hyvin varustelluista mökeistä.

Suomessa tehtiin tammi–kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat viisi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton mökkikauppakatsauksesta.



Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski 1,6 prosenttia vajaaseen 1 600:aan. Keskimääräinen mökin kauppahinta oli 144 000 euroa ja mediaanihinta 100 000 euroa. Eniten mökkikauppoja tehtiin alkuvuonna Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa.



Kiinteistövälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena.

Viljamaa kertoo MTV Uutisille, että verrattuna koronapandemian edeltävään aikaan mökkikauppa on uusilla tasoilla, vaikka kesän osalta kauppamäärät eivät ole samalla tasolla kuin kesällä 2025. Hänen mukaansa yleiset epävarmuustekijät kuten korkojen nousu ja esimerkiksi Hormuzinsalmen tilanne vaikuttavat mökkikauppaan.

– On myös hyvä huomioida se, että mökkikauppa on negatiivisista uutisista huolimatta käynyt yllättävän hyvin.

Viljamaan mukaan tällä hetkellä kaupaksi käyvät uudemmat ja paremmin varustellut mökit. Hän lisää, että veden läheisyys on ihmisille tärkeää.

– Ihmiset hakevat sellaista, että mökki ei ole enää työleiri, vaan se on rentoutumis- ja viihtymispaikka, jossa on arjen mukavuuksia.

Viljamaa kertoo, että mökin hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten sijainti.

– Saavutettavuus on mökille tärkeää. Varsinkin kun etätyö on yleistynyt. Pari tuntia on maksimimatka, jonka säteeltä ihmiset hakevat mökkejä. Ideaali mökkisijainti on noin tunnin ajomatkan päässä.