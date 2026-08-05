Öljyn hinta oli usean prosentin laskussa.
Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat tiistaina nousussa. Teollisuusindeksi Dow Jones ja laaja-alainen S&P 500 ylsivät uusiin ennätyslukemiin, kertoo muun muassa CNN.
Pörssipäivän päätteeksi Dow Jones oli 1,7 prosenttia koholla, kun taas S&P 500 oli 1,8 prosentin nousussa. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli puolestaan 2,6 prosenttia plussalla.
Raakaöljyn hinnat olivat Suomen aikaa myöhään tiistaina usean prosentin laskussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu noin 76 dollarissa.