Metsät ovat nyt pullollaan vadelmia. Marjasaalista voi hyödyntää esimerkiksi Ainoliinan valkosuklaa-vadelmaleivonnaiseen.
Moni suomalainen on viime viikkoina onnistunut keräämään metsästä ämpärikaupalla vadelmaa. Turkulainen leivontavaikuttaja Ainoliina Leskelä vinkkaa, että vadelmat sopivat monenlaisiin resepteihin.
– Tuoreet vadelmat sopivat erityisesti koristeluun, annosjälkiruokiin, leivonnaisten päälle tai vaikka kylmässä hyydytettävän juustokakun massaan. Pakastevadelmia, ja yhtä hyvin siis tuoreitakin, voi hyvin käyttää paistetuissa juustokakuissa, piirakoissa ja muffineissa.
– Pakastetut vadelmat kannattaa pyöritellä pienessä määrässä perunajauhoja kosteuden sitomiseksi, jos niitä käyttää paistettavissa leivonnaisissa, Ainoliina muistuttaa.
Ainoliinan omia lempiyhdistelmiä ovat vadelma-valkosuklaa sekä vadelma-kinuski.
– Vadelmat sopivat usein suklaisiin leivonnaisiin, koska ne tasapainottavat kokonaisuutta sopivasti.
Herkullinen valkosuklaa-vadelmabrownie
Jos vadelmat etsivät käyttökohdetta, voi kokeilla vaikkapa Ainoliinan herkullista valkosuklaa-vadelmabrownieta.
– Leivon paljon brownieita ja usein kokeilen eri täytteitä luottopohjan kanssa. Vadelman ja suklaan yhdistelmä toimii aina, ja tämä herkku on erityisesti täyteläisten ja suklaisten leivonnaisten ystäville, Ainoliina vinkkaa.