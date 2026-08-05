Metsät ovat nyt pullollaan vadelmia. Marjasaalista voi hyödyntää esimerkiksi Ainoliinan valkosuklaa-vadelmaleivonnaiseen.

Moni suomalainen on viime viikkoina onnistunut keräämään metsästä ämpärikaupalla vadelmaa. Turkulainen leivontavaikuttaja Ainoliina Leskelä vinkkaa, että vadelmat sopivat monenlaisiin resepteihin.

– Tuoreet vadelmat sopivat erityisesti koristeluun, annosjälkiruokiin, leivonnaisten päälle tai vaikka kylmässä hyydytettävän juustokakun massaan. Pakastevadelmia, ja yhtä hyvin siis tuoreitakin, voi hyvin käyttää paistetuissa juustokakuissa, piirakoissa ja muffineissa.

– Pakastetut vadelmat kannattaa pyöritellä pienessä määrässä perunajauhoja kosteuden sitomiseksi, jos niitä käyttää paistettavissa leivonnaisissa, Ainoliina muistuttaa.

Ainoliinan omia lempiyhdistelmiä ovat vadelma-valkosuklaa sekä vadelma-kinuski.

– Vadelmat sopivat usein suklaisiin leivonnaisiin, koska ne tasapainottavat kokonaisuutta sopivasti.

Herkullinen valkosuklaa-vadelmabrownie

Jos vadelmat etsivät käyttökohdetta, voi kokeilla vaikkapa Ainoliinan herkullista valkosuklaa-vadelmabrownieta.

– Leivon paljon brownieita ja usein kokeilen eri täytteitä luottopohjan kanssa. Vadelman ja suklaan yhdistelmä toimii aina, ja tämä herkku on erityisesti täyteläisten ja suklaisten leivonnaisten ystäville, Ainoliina vinkkaa.