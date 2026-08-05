Epäilyttävästi käyttäytynyt mies herätti viranomaisten huomion.

38-vuotias yhdysvaltalaismies pidätettiin sunnuntaina presidentti Donald Trumpin golfklubin läheisyydessä Los Angelesissa, uutisoivat muun muassa CNN ja NBC.

Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat tapauksesta tiistaina paikallista aikaa.

Epäilty mies havaittiin liikkumassa golfklubin alueella ja kuvaamassa ympäristöä samaan aikaan, kun presidentin vierailuun liittyviä turvallisuusjärjestelyjä valmisteltiin.

Viranomaisten mukaan mies vaikutti tarkkailevan alueen turvatoimia.

Pistooli autossa

Pidätyksen yhteydessä miehen housujen taskusta löytyi lipas, jossa oli luoteja. Lisäksi hänen ajoneuvostaan golfklubin pysäköintialueella löytyi ladattu pistooli.

Miehen asuntoon tehtiin kotietsintä, jonka yhteydessä viranomaiset löysivät muun muassa muassa kiväärin, pistoolin, luotiliivejä ja muita ampumatarvikkeita.

Mies pidätettiin epäiltynä piilotetun ampuma-aseen kantamisesta sekä laittomien ammusten hallussapidosta.

Salainen palvelu tutkii nyt, oliko mies todellinen uhka presidentti Trumpille, lähde kertoo CNN:lle.

Toistaiseksi viranomaisten mukaan ei ole löytynyt vahvaa näyttöä siitä, että yleisölle tai presidentille olisi ollut välitöntä vaaraa, mutta tutkinta on edelleen kesken.

Trump ei ollut Los Angelesin golfklubillaan sunnuntai-iltana. Trump saapui golfklubilleen tiistai-iltana paikallista aikaa osallistuakseen republikaanien illallistapahtumaan.

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