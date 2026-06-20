Parvekekaiteen lasituksen läpi maahan pudonnut mies menehtyi Vantaalla.
Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.
Poliisin mukaan mies oli pudonnut viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Miestä oli yritetty elvyttää, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin.
Hätäkeskus sai ilmoituksen putoamisesta perjantaina iltayhdeksän jälkeen.
Poliisi tutkii tapahtumien kulkua eikä alustavasti epäile rikosta.