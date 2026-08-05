Hovioikeus ei muuttanut rescue-koirien kuoleman aiheuttaneen kuljetusyrittäjän tuomiota.

Kuljetusliikkeen omistaja tuomittiin tämän aiheutettua lukuisten koirien kuoleman kuljettaessaan niitä Suomeen.

Tapaus sattui kesällä vuonna 2022. Kaksi löytöeläinkotia olivat sopineet 32 koiran tuomisesta Moskovasta Suomeen, missä koirat oli tarkoitus välittää uusille omistajille.

Eläinten kuljetus järjestettiin kuorma-autolla, jonka oli määrä tuoda eläimet moskovalaisesta koiratarhasta Latvian kautta Tallinnaan ja sieltä laivalla Helsinkiin.

Matka kesti eräiden viivästyksen vuoksi yhteensä 45 tuntia, jonka aikana koiria oli ulkoilutettu, ruokittu ja juotettu kerran.

Auton ilmastointi ei ollut riittävä

Koirien kohtaloksi muodostui se, että vaikka auto oli sinänsä soveltuva eläinten kuljetukseen, oli sen ilmastointi toiminut huonosti. Lisäksi ilmastointia ei saanut käyttää auton ollessa autokannella.

Kuumassa säässä auton rakenteet lämpenivät, ja koirat joutuivat vaarallisen lämmön kouriin.

Oikeus arvioi, että koirat olivat alkaneet kärsiä kuumista kuljetusoloistaan jo ennen laivamatkaa, ja laivamatkalla lämpötila nousi entisestään. Laivamatkan aikana kuljettaja ei päässyt tarkastamaan koirien kuntoa.