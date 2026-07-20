Mies oli imeytyä ulos lentokoneen ikkunasta – Ryanairilta uutta tietoa

Hän lisäsi, että tapauksesta julkaistaan ​​luonnosraportti noin 28 päivän kuluttua, ja sitä seuraa yksityiskohtaisempi raportti.

O'Learyn mukaan lentokone on 18 vuotta vanha, ja sen moottorille on tehty täysi huolto ja kunnostus viimeisten kahden vuoden aikana.

Videokuvan ja Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n mukaan koneesta irtosi moottorin osa, joka rikkoi ikkunan pian sen jälkeen, kun kone oli noussut ilmaan Kreikan Thessalonikista.

O’Leary ei kuitenkaan voi sanoa asiaa vielä varmaksi.

O’Learyn mukaan alustavat tutkimukset viittaavat vierasesineen aiheuttamaan vaurioon moottorissa nousun aikana, eikä onnettomuuden syy ole koneen ikä tai huoltotila. Hän kertoi asiasta Ryanairin huhti-kesäkuun tulosjulkistuksen yhteydessä.

Ryanairin toimitusjohtajan Michael O’Learyn mukaan heinäkuussa sattuneen onnettomuuden syy ei ole matkustajakoneen ikä tai huoltotila.

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Yläruumis koneen ulkopuolella noin kahden minuutin ajan

Svetlana Grkovićin mukaan hänen miehensä yläruumis ehti olla koneen ulkopuolella noin kahden minuutin ajan. Hän onnistui kahden muun matkustajan avustuksella vetämään miehensä takaisin koneen sisälle.

– Puoli kehoa oli ulkona koneesta. Reagoin nopeasti ja tartuin hänen jalkoihinsa. Ajattelin, että jos kuolemme, niin kuolemme yhdessä, Karovićin vaimo kertoi aiemmin.