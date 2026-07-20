Ryanairin toimitusjohtajan Michael O’Learyn mukaan heinäkuussa sattuneen onnettomuuden syy ei ole matkustajakoneen ikä tai huoltotila.
Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary kommentoi tapausta, jossa 61-vuotias serbialaismies Ljubisa Karović lähes imeytyi ulos Boeing 737 -koneen rikkoutuneesta ikkunasta 10. heinäkuuta.
O’Learyn mukaan alustavat tutkimukset viittaavat vierasesineen aiheuttamaan vaurioon moottorissa nousun aikana, eikä onnettomuuden syy ole koneen ikä tai huoltotila. Hän kertoi asiasta Ryanairin huhti-kesäkuun tulosjulkistuksen yhteydessä.
O’Leary ei kuitenkaan voi sanoa asiaa vielä varmaksi.
Videokuvan ja Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n mukaan koneesta irtosi moottorin osa, joka rikkoi ikkunan pian sen jälkeen, kun kone oli noussut ilmaan Kreikan Thessalonikista.
Saksaan matkalla olleen koneen matkustamo menetti tämän myötä paineistuksen, ja kone teki hätälaskun.
Luvassa yksityiskohtaisempi raportti
O'Learyn mukaan lentokone on 18 vuotta vanha, ja sen moottorille on tehty täysi huolto ja kunnostus viimeisten kahden vuoden aikana.
Hän lisäsi, että tapauksesta julkaistaan luonnosraportti noin 28 päivän kuluttua, ja sitä seuraa yksityiskohtaisempi raportti.
Reutersin mukaan vahvistus siitä, että vauriot aiheutuivat ulkoisesta kappaleesta, voisi vähentää Boeingin ja Ryanairin vastuuta tapauksesta.