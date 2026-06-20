Kolmekymppinen mies putosi parvekkeelta kuolemaansa parvekelasituksen läpi.
Tikkurilan parveketurmatalon kaikki parvekkeet asetetaan toistaiseksi käyttökieltoon. Asiasta kertoo kiinteistön omistavan LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja.
Vantaan Tikkurilassa noin 30-vuotias mies putosi parvekkeelta ja kuoli juhannusaattona.
Poliisin mukaan mies oli pudonnut viidennestä kerroksesta parvekekaiteen lasituksen läpi maahan.
Päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Kalliomäki Itä-Uudenmaan poliisista ei avaa MTV Uutisille tarkemmin sitä, millaisissa olosuhteissa putoaminen sattui tai oliko paikalla muita ihmisiä.
Tässä vaiheessa poliisi ei epäile rikosta.
– Poliisi suorittaa teknistä tutkintaa. Myös naapurustoa puhutetaan ja kysellään havainnoista, Kalliomäki sanoo MTV Uutisille.
Parvekkeiden käyttökiellosta kertoivat aiemmin ainakin HS ja Yle.
Juttua on päivitetty poliisin kommenteilla kello 13.18.